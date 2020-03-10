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Украина заинтересована в сотрудничества с МВФ, продолжается работа над банковским законопроектом, - Зеленский

Международный валютный фонд, фото - из открытых источников

Новый министр финансов Игорь Уманский настаивает на подписании меморандума с МВФ

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов. Об этом в интервью с журналистом Bloomberg рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.

"Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ – ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа – ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательства’обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сейчас продолжается работа над подготовкой законопроекта относительно функционирования банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

"Не только Офис Президента, не только Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов – они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", – добавил Зеленский.

Гарант также подчеркнул, что новый министр финансов Игорь Уманский настаивает на подписании меморандума с МВФ, поэтому в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отбыть на встречу в США.

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Напомним, Зеленский предложил внести изменения в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры.

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