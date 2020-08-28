Украина выполнит условия ЕС для получения 600 млн евро кредита, - Зеленский

Президент Украины надеется на получение первого транша в ближайшее время

Фото из открытых источников

Правительство Украины начало работу над выполнением условий меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский считает важным решение Евросоюза о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро для поддержки макроэкономической стабильности и процесса реформ. Кроме того, президент заявил, что надеется на выделение первого транша кредита объемом 600 млн евро в ближайшее время и без дополнительных условий.

Напомним, 23 июля премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко подписали Меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на 1,2 млрд евро во время рабочего визита в Брюссель.

Новости по теме: Зеленский заявил о готовности Украины к сотрудничеству по производству вакцины от COVID-19

Впоследствии Верховная Рада ратифицировала меморандум и соглашение для получения денег. В пояснительной записке указано, что процентная ставка заимствования на срок до 15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2 % годовых), однако конкретный ее размер станет известен позже.