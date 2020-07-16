Украина впервые за пять лет импортировала рекордное количество газа

Иллюстративное фото ОГТСУ

Это связано с увеличением спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских газохранилищах

Оператор ГТС Украины с начала 2020 года протранспортировал в Украину рекордное количество природного газа — 8,056 млрд кубических метров, что является рекордным показателем за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Как отмечается, такой объем импортного газа на четверть больше, чем за такой же период в прошлом году. В частности, больше всего транспортировали из Словакии — 4,605 млрд куб. м, чуть меньше с Венгрии— 2,408 млрд куб. м, а также из Польши — 1,043 млрд куб. м.

Также 54 процента от всех объемов были импортированы в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с этого года. Благодаря этому из Польши транспортировали 1,0 млрд куб. м, из Венгрии — 1,3 млрд куб. м, из Словакии — 219 млн куб. м.

По данным оператора, 56 процентов (4,5 млрд куб. м) импортируемых объемов были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе". Из них 36 процентов поступили в режиме short-haul.

Заметим, такое повышение импорта связано с увеличением спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских газохранилищах в режиме "таможенный склад".

"Из-за заполненности европейских хранилищ и привлекательных тарифов и услуг, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ и делает важный шаг к становлению европейского газового хаба", — отметили в ОГТСУ.

К слову, в операторе заверили, что сейчас Украина получает голубое топливо только из стран ЕС и не импортирует его из России.

Новости по теме: Россия резко увеличила транзит газа через Украину

Напомним, недавно в "Нафтогазе" сообщили, что по состоянию на июль 2020 года в украинских газохранилищах накоплено более 20 миллиардов кубометров газа. Кроме этого, прогнозируется, что к началу отопительного сезона Украина накопит 25,5–26,5 млрд кубических метров.