Украина впервые за 12 лет отправила пшеницу в Саудовскую Аравию

Корабль с зерном. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

В Саудовскую Аравию отправили грузовое судно с 60 тысячами тонн пшеницы

Украинская компания отправила грузовое судно класса Panamax с 60 тысячами тонн пшеницы из морпорта "Черноморск" в Саудовскую Аравию. Это первая поставка за 12 лет, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, "Континентал Фармерз групп" вместе со своим акционером – Saudi Agricultural Investment and Livestock Company выиграла тендер, объявленный саудовским государственным закупщиком Saudi Arabia Grain Organization, на поставку 60 тыс. тонн пшеницы.

"Эта поставка, что является первым прямым экспортом для "Континентал", имеет важное значение не только для компании, но и для Украины. Я уверен, что это безусловно хороший показатель и явный сигнал о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии в отношении Украины", – отметил гендиректор компании Георг фон Нолкен.

В свою очередь посол Королевства Саудовская Аравия в Украине Мухаммад Сулейман аль-Мусгер отметил, что Саудовская Аравия планирует развивать сотрудничество в агропромышленной и оборонных сферах, а также анонсировал упрощение безвизового режима между странами.

Как отмечается, груз прибудет в Саудовскую Аравию ориентировочно 17 сентября.

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"На этот год мы прогнозируем более 68 миллион тонн зерновых, и 20 миллион тонн масла (подсолнечник, соя, рапс), 9 миллионов сахарной свеклы, 20 миллионов картофеля и 9 миллионов тонн овощей", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.