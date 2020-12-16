Украина увеличивает добычу газа, - Шмыгаль

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По словам премьер-министра, НАК "Нафтогаз" сможет приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодня, 16 декабря, было принято решение, которое позволяет НАК "Нафтогаз Украины" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь. Это позволит Украине увеличить добычу газа, написал глава правительства в своем Тelegram.

"Сегодня мы приняли решение, которое позволяет НАК "Нафтогаз" приобрести Юзовскую нефтегазоносную площадь. Это крупное и перспективное месторождение уже не один год практически простаивает, а государство теряет возможности для получения прибыли и увеличения добычи газа. Это чрезвычайно важный шаг для энергетической независимости Украины", - отметил Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины разрешил передать компании "Нафтогаз Украины" разрешение на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Запасы газа в западной части Черного моря оценивают в 1-2 трлн кубометров.