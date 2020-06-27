Украина получит от США 100 тысяч долларов из-за наводнений на западе

Последствия наводнения в Украине Фото с открытых источников

В США пообещали тесно сотрудничать с правительством Украины ради быстрой и эффективной помощи пострадавшим от непогоды

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. При помощи USAID американский народ окажет новое финансирование в размере 100 тысяч долларов США для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в США добавили, что будут тесно сотрудничать с украински правительством, чтобы выделенные средства были эффективно использованы для помощи пострадавшим от непогоды жителям.

"Мы будем тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям Западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы", – подчеркнули в посольстве.

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Напомним, недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что непогода в Украине повлекла повреждения и разрушения объектов инфраструктуры в четырех областях Украины, а стоимость этих убытков составляет свыше 200 миллионов гривен.