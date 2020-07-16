Украина почти исчерпала бюджетный фонд борьбы с COVID-19, - Минфин

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

В основном деньги пошли на выплаты украинцам, которые пострадали от карантина

Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода".

"Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали", - сказал министр.

По словам Марченко, на Фонд социального страхования ушло около 9 млрд грн, кроме того были выплаты по частичной безработице, а также детям физических лиц-предпринимателей, на приобретение средств индивидуальной защиты, на зарплаты медицинским работникам.

Кроме того он отметил, что государственный бюджет на 1 июля недополучил 37 млрд грн плановых доходов.

Напомним, по состоянию на начало июня, министр финансов Сергей Марченко сообщал, что из Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 потратили почти половину денег - 27 млрд гривен. В ведомстве не исключают возможность злоупотреблений во время быстрых закупок.