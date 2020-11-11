Украина планирует выделять на авиапромышленность 2 миллиарда ежегодно, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По словам премьера, Украина не включена в мировую кооперацию по производству самолетов

Кабинет министров Украины утвердил концепцию программы развития авиапромышленности до 2030 года, которая предусматривает финансирование отрасли примерно на 2 млрд грн ежегодно. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседание правительства.

По словам Шмыгаля, Украина должна перейти к высокотехнологичной промышленности. "На прошлой неделе мы представили экономический аудит государства, где четко обозначили потенциал Украины в различных отраслях и векторы экономического развития до 2030 года. Много говорилось о необходимости перехода от сырьевой к высокотехнологичной экономике, создания и экспорта высокотехнологичной продукции - машиностроение, электроника, космическая отрасль, авиастроение", – сказал глава правительства.

Премьер-министр отметил, что выделенные деньги будут тратиться на возобновление производства самолетов и освоение создания вертолетов. "Проблемы известны и четко понятны: с 2016 года не выпущено ни одного серийного самолета, сборочное производство убыточно, новые рынки не развиваются, средства не реинвестируются. Также есть проблема отсутствия европейской сертификации украинских самолетов, невключенность в мировую производственную кооперацию. Базовый вариант программы развития предусматривает финансирование авиаотрасли со стороны государства примерно на 2 млрд грн ежегодно, это позволит возобновить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов. Объем реализованной продукции в случае реализации программы оценивается экспертами в 300-350 млрд грн", – высказался Шмигаль.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины представил результаты экономического аудита государства. Проведенный анализ показал значительную долю неиспользованного потенциала экономики.