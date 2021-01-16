Украина первой в мире оплатила взнос в бюджет ООН за 2021 год

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Сумма взноса превысила 1,5 млн долларов

Украина первой среди государств-членов Организации Объединенных Наций своевременно и в полном объеме уплатила в 2021 году свой уставный взнос в регулярный бюджет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ прессслужбы МИД.

В целом речь идет о сумме в более полутора миллионов долларов. "Украина стала первым государством-членом Организации Объединенных Наций, которая своевременно и в полном объеме уплатила в 2021 году свой уставный взнос в регулярный бюджет ООН, возглавив символический почетный список ответственных контрибуторов в бюджет ООН. Указанный факт красноречиво указывает на ведущее место ООН во внешней политике Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно США и Израиль во время Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали против бюджета организации на 2021 год. Недовольство государств вызвало выделение средств Всемирной конференции ООН по борьбе с расизмом.

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию относительно прав человека во временно оккупированном Крыму. Документ под названием "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" поддержали более 60 стран-участниц.