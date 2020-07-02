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Украина отменила продажу еврооблигаций на фоне увольнения главы НБУ, - Минфин

Глава НБУ Яков Смолий. Фото: НБУ/Flickr

Операция была начата 1 июня

Украина отменила соглашение с выпуска новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах. Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Министерстве финансов.

Как отмечается, в Минфине пока не комментируют другие подробности, позже после согласования с юристами соответствующая информация будет обнародована.

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Известно, что операцию начали накануне. Изначально ориентир доходности был равен 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проведенного параллельно с новым размещением тендера за двумя старыми выпусками) составил $7,5 млрд.

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Однако вечером этого же дня появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке и пояснил ее систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

"Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - отметил Смолий.

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Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

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