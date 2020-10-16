Украина не получит транш МВФ и в начале 2021 года, - Милованов

Министр экономики Украины Тимофей Милованов YES2019/Владимир Чеппель

Сегодняшнее сотрудничество между Украиной и МВФ подобно отношениям парня с девушкой, которые поссорились, но ходят на кофе

Скорее всего, Украина не получит транш МВФ и в начале 2021-го года.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Тимофей Милованов заметил, что МВФ никогда не скажет, что не даст денег, или что прекращает сотрудничество со страной без веских причин. Для этого, продолжил экс-министр, должно произойти нечто экстраординарное: либо захват власти, либо превращение страны из демократической в авторитарную.

"То есть мы должны превратиться в Северную Корею для того, чтобы они публично это сказали", – отметил Милованов.

Вместе с тем, добавил он, сегодняшнее сотрудничество между Украиной и Международным валютным фондом подобно отношений парня с девушкой, которые поссорились, но ходят на кофе и дружат.

"Но это не значит, что у нас все хорошо. Мы можем разговаривать сколько угодно, но лучше от этого не будет. И это довольно часто происходят в Украине. МВФ всегда будет продолжать какие-то разговоры. Мы помним, что между разговорами, когда президент пришел к власти в 2019-м году, распустил парламент, и это тоже поставило под вопрос программу МВФ. И прошло где-то 18 месяцев пока запустили первый транш. Так же было у Петра Порошенко, когда были вопросы по Антикоррупционному суду, по декларированию, там тоже было между траншами 18 месяцев. Поэтому здесь ничего не будет такого необычного, если мы не получим транш, с точки зрения того, как у нас строятся отношения с МВФ", – заявил эксперт и добавил, что по его убеждению Украина в этом году не получит очередной кредит.

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"Мое личное мнение – что мы и в начале года не получаем этого транша", – акцентировал Тимофей Милованов.

Напомним, заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что Украина потеряла возможность получить от МВФ два транша по программе stand-by до конца этого года, поэтому надо пытаться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета.

Ранее аналитики инвестбанка Morgan Stanley заявили, что получение Украиной транша в размере 0,7 млрд от Международного валютного фонда до конца 2020 года маловероятно из-за количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.