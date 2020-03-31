Украина не может не работать полгода, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль из открытых источников

Правительство будет рассматривать варианты ослабления карантина, учитывая динамику распространения коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова".

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также и не та богатая страна, которая может себе позволить полгода не работать и смотреть телевизор на диване", - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что поддержка граждан, оставшихся без средств заработка – это одна из первых задач власти.

"После Пасхальных праздников, учитывая динамику распространения заболевания, будет стоять вопрос о дальнейших экономических шагах Кабмина", - добавил премьер.

Напомним, ранее правительство приняло решение ввести в Украине режим чрезвычайной ситуации и продлить карантин до 24 апреля.

Как сообщалось, в условиях жесткого карантина, у 57% жителей Украины закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, тогда как 6,9% граждан имеют сбережения на несколько дней.