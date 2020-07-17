Украина не будет покрытой игровыми залами в трехзвездочных сараях! – Бужанский

Закон предусматривает ограниченное количество игровых залов на всю Украину

После принятия Верховной Радой закона о легализации игорного бизнеса, Украина не будет покрытой игровыми залами в трехзвездочных сараях.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK заявил народный депутат (фракция "Слуги народа") Максим Бужанский.

Народный депутат заявил, что закон об игорном бизнесе – абсолютно лоббистский, от первой до последней буквы, но на деле он "не очень страшный".

"Относительно тезиса, что вся страна покроется игровыми залами, созданными в трехзвездочных сараях, то не покроется. Потому что есть ограниченное количество этих игровых залов. Кажется, около 300 на всю страну. То есть не будут они на каждом шагу", – заявил народный депутат.

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Бужанский добавил, что суть этого законопроекта лично для него – убрать нелегальные игровые залы, которые в последние годы "разгулялись на каждых 10 метрах".

"Вот этого быть не должно", – подчеркнул он.

Вместе с тем Бужанский заявил, что не верит в приток инвестиций в игорный бизнес Украины.

"Я считаю, что это ерунда, что в городе, где есть бизнес возможность и интерес построить пятизвездочный отель, его рано или поздно построят. Возможно, построят под казино, но 25 отелей никто не построит", – отметил нардеп.

Максим Бужанский также пояснил, что народные депутаты в заключительных положениях решили поддержать отмену налогов для заведений игорного бизнеса к 20204 года исключительно из-за того, что лицензия стоит колоссальных денег.

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Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2285-д об игорном бизнесе во втором чтении. "За" проголосовали 248 народных депутатов. При этом в монобольшенстве предполагали, что рассмотрение документа затянется до осени. Дело в том, что в середине января депутаты поддержали проект за основу, к нему поступило почти 3,5 тысячи поправок.