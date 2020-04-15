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Украина может прекратить экспорт пшеницы, если исчерпает свои лимиты

Согласно меморандуму, подписанному с трейдерами, у Украины осталось еще два миллиона тонн

Фото - из открытых источников

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что Украина готова запретить экспорт пшеницы, если продажи превысят лимиты, оговоренные с трейдерами. Об этом он рассказал в интервью Reuters

Как отмечается, в 2019/20 маркетинговом году Украина уже экспортировала 18 млн тонн пшеницы, оставив дополнительные 2 миллиона тонн для экспорта в течение оставшейся части этого сезона, который продлится до 30 июня.

"Если темп экспорта окажется таким, что мы экспортируем 2 миллиона тонн в апреле, поэтому, как мы договорились (с торговцами) и предупредили - нам придется выполнить пункт меморандума о прекращении экспорта", - сказал Высоцкий.

В то же время он уточнил, что темп выглядит так, что превышения  этих 2 млн тонн не будет. Однако Высоцкий уточнил, что экспорт пшеницы в 2020/21 году может резко упасть из примерно 20 млн до 12-15 млн тонн из-за сокращения посевных площадей, вызванных плохой погодой. 

Напомним, накануне торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина может увеличить количество экспортных поставок аграрной продукции, и возможностей у государства для этого сейчас достаточно. 

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