Украина может получить очередной транш МВФ в декабре, - Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Украина выполнила большинство структурных "маяков" для его получения

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить очередной транш Международного валютного фонда в декабре 2020 года. Об этом он сказал в эфире "Украинского радио", передает "Интерфакс-Украина".

"Есть надежда на то, что наша переговорная команда преуспеет и мы получим транш в декабре. Украина выполнила большинство структурных "маяков" для его получения", - сказал Гетманцев.

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Напомним, в июне директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джерри Райс заявлял, что в сентябре МВФ рассмотрит возможность выделения нового транша Украине. Однако, он отметил, что фонд оценит такую возможность, исходя из выполненных обязательств по программе Stand-by.