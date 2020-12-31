Украина импортировала фейерверков на 2,5 миллиона долларов

Почти все фейерверки были приобретены в Китае

В Украине импорт фейерверков в 2020 году достиг уровня в 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что за 11 месяцев текущего года Украина уменьшила покупку фейерверков за рубежом на 4,03%. Так, в 2019 году импорт этой продукции составлял 2,6 миллиона долларов.

При этом большинство фейерверков импортировано в последние месяцы года, с приближением новогодних праздников. В частности, в августе импорт фейерверков был на уровне 464,28 тыс. долларов, в сентябре 2020 года – 669,53 тыс. долларов, в октябре – 283,65 тыс. долларов, а в ноябре – 295,65 тыс. долларов.

Известно, что почти все фейерверки в этом году Украина закупила в Китае (2,484 миллиона долларов), а еще на 166,53 тыс. долларов – в Германии.

Ранее сообщалось, что в Украине подсчитали расходы городских советов 18 населенных пунктов на празднование Нового года. Самым дорогим праздник в расчете на одного жителя получится для жителей Бучи Киевской области.

Напомним, недавно Государственная служба по чрезвычайным ситуациям напомнила основные правила при устройстве новогодних елок, эксплуатации гирлянд и пиротехнических изделий. О том, как отстоять безопасно и без чрезвычайных происшествий, читайте здесь.