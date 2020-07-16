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Украина имеет более 6 миллионов долларов долга перед ВОЗ

Ярно Хабихт РБК-Украина

Долг будет выплачиваться частями в течение 2020-2021 годов

Глава Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что украинская сторона имеет долг перед организацией в размере 6,7 млн долларов. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Я хотел бы поблагодарить украинское правительство, потому что за прошедшие годы Украина оплатила определенную сумму – 15,7 млн долларов. И осталась уже меньшая доля. И это действительно произошло благодаря Министерству здравоохранения Украины, МИД и Минфину. Это поможет Украине вернуться и получить право голоса на Ассамблее, в различных агентствах ООН",- сказал Хабихт.

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Ранее сообщалось, что Украина получила от Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения около миллиона единиц медицинских средств для борьбы с коронавирусом. В частности, в партию входят: 500 тыс. медицинских масок, 250 тыс. халатов, 125 тыс. респираторов, 50 тыс. защитных щитков и 2,5 тыс. специальных очков.

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