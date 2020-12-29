Украина готовит соглашения о зоне свободной торговли с пятью странами

Игорь Петрашко Фото из открытых источников

Речь идет о Египте, Иордании, Вьетнаме, Индонезии и Китае

Кабинет министров Украины готовит соглашения про зону свободной торговли еще с пятью странами - Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Сейчас со странами ведутся переговоры. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Игорь Петрашко.

По его словам, заключение соглашений о ЗСТ с указанными странами позволит расширить экспортные возможности Украины.

Кроме этого Петрашко заявил, что до 2021 года Украина планирует начать переговоры об обновлении торговых соглашений с Евросоюзом.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что вступление в действие соглашения о свободной торговле с Израилем со следующего года означает отмену пошлин или снижение ставки пошлины на промышленные товары, за исключением ювелирных изделий.