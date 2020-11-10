Украина готова к работе миссии МВФ в кратчайшие сроки, - глава НБУ

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В НБУ заверили в своем преданном сотрудничестве с МВФ

Глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи в США с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером заявил, что Украина готова к работе миссии Международного валютного фонда (МВФ) в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По словам Шевченко, поддержка МВФ Украине нужна для скорейшего восстановления экономики. Кроме этого, это сотрудничество позволит стране в дальнейшем выполнять внешние обязательства и увеличить ее международные резервы до 29-30 млрд долларов в последующих годах.

"Национальный банк Украины максимально предан сотрудничеству нашей страны с МВФ....Результативный диалог с международными партнерами является залогом для сохранения макрофинансовой стабильности", - добавил глава НБУ.

Напомним, недавно министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с Международным валютным фондом, а еще два - находятся на завершающем этапе.