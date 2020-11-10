live
Новости » Экономика Читати новину українською

Украина готова к работе миссии МВФ в кратчайшие сроки, - глава НБУ

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко Сайт Кирилла Шевченко

В НБУ заверили в своем преданном сотрудничестве с МВФ

Глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи в США с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером заявил, что Украина готова к работе миссии Международного валютного фонда (МВФ) в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. 

По словам Шевченко, поддержка МВФ Украине нужна для скорейшего восстановления экономики. Кроме этого, это сотрудничество позволит стране в дальнейшем выполнять внешние обязательства и увеличить ее международные резервы до 29-30 млрд долларов в последующих годах. 

Новости по теме: МВФ будет выкручивать нам руки: Из-за дефицита бюджета будут уменьшены субсидии и неиндексированные пенсии, - экономический эксперт

"Национальный банк Украины максимально предан сотрудничеству нашей страны с МВФ....Результативный диалог с международными партнерами является залогом для сохранения макрофинансовой стабильности", - добавил глава НБУ. 

Напомним, недавно министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с Международным валютным фондом, а еще два - находятся на завершающем этапе. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Во второй тур выборов мэра Черновцов выходят Кличук и Михайлишин, - экзитпол студии Савика Шустера В Черновцах открыли памятник "Хава Нагиле" Власти "красных" Черновцов решили не закрывать детские сады В Черновцах десятки улиц остались на 2 дня без воды
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Коронавирусные рекорды. Жизнь в кредит. Отдать последнее за коммуналку | Ток-шоу
Инфицирование Зеленского и Ермака. Мир после выборов в США. Давление на КСУ | Ток-шоу
Байден - президент. Жизнь в кредит. Судьба Донбасса | Ток-шоу