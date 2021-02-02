Украина договаривается с МВФ о создании специализированного финсуда: чем он будет заниматься

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Такой суд будет рассматривать споры относительно банковских услуг

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о создании специального финансового суда. Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в комментарии Reuters.

Предполагается, что такой суд будет рассматривать споры по банковским займам, чтобы сдержать рост неуплаченных кредитов.

Также орган должен обеспечить лучшую защиту кредиторов, которые в противном случае не смогут вернуть свои деньги через нынешнюю судебную систему. Это помогло бы сократить долю непогашенных кредитов — с 42 до 24% к 2023 году. По мнению главы НБУ, сокращение таких кредитов помогло бы привлечь в Украину иностранных частных инвесторов.

"Объем кредитов в банковской системе составляет более 1 триллиона гривен, или около $40 миллиардов. Это большая сумма, которую стоит защищать", - подчеркнул Шевченко.

Именно поэтому, подчеркнул он, сегодня и обсуждается создание либо отдельного специализированного суда, либо специализированной палаты уже имеющегося суда, которая будет рассматривать споры между кредиторами и заемщиками.

Ранее сообщалось, что в настоящее время МВФ предоставляет деньги непосредственно в бюджет для финансирования дефицита, в правительстве же хотят, чтобы Фонд выделял деньги на резервы НБУ или только предоставлял техническую помощь - гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, министров финансов Сергей Марченко заявлял, что прямое финансирование госбюджета от МВФ должно прекратиться до 2023 года, чтобы Украина могла занимать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимой относительно своих заимствований.