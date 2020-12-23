Украина до конца года привлечет кредит от Deutsche Bank на сумму до 350 млн долларов

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Погасить кредит придется через полгода после получения средств

Украина до конца текущего года привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank на сумму до 350 млн долларов. Об этом говорится в постановлении Кабмина, размещенном на "Правительственном портале".

Согласно документу, правительством утверждены условия займа, а также поручено Минфину предусмотреть средства для погашения и обслуживания заимствований. Известно, что кредит привлекается по ставке до 3 месяцев LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) + маржа 5,75% годовых.

"Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора", – говорится в сообщении.

При этом досрочное погашение кредита осуществляется в случаях, предусмотренных договором. Речь идет о возможном изменении рыночной цены облигаций внешних государственных займов Украины на условиях, определенных кредитным договором, или же осуществлении дополнительного или нового выпуска ОВГЗ Украины на условиях, определенных документом.

Напомним, недавно Всемирный банк выделил Украине 300 млн долларов по проекту модернизации системы социальной поддержки населения. Выделенные деньги должны пойти на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также социальную помощь.