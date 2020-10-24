Украина до 2022 года планирует привлечь от ООН помощи на почти 675 млн долларов, – Кабмин

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Деньги привлекают в рамках программы на 2018-2022 года

Украина согласно Рамочной программы партнерства с ООН на 2018-2022 годы планирует привлечь почти 675 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины в Фейсбук.

Отмечается, что речь идет о пятилетней организации системы ООН, деньги в рамках которой должны идти на экономическое развитие, социальную защиту, демократическое управление, а также поддержку процессов миростроительства и восстановление на Донбассе.

Кроме того, в правительстве заявили о привлечении 500 млн долларов от ООН в течение 2014-2020 годов на цели гуманитарной помощи пострадавшему населению в Украине. "В контексте преодоления гуманитарных последствий агрессии РФ против нашего государства Украина сотрудничает с учреждениями ООН. В частности, с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управлением по координации гуманитарных вопросов, Программой развития ООН, Международной организацией по миграции, Всемирной организацией здравоохранения, Фондом ООН в области народонаселения, Детским фондом ООН и др.", – написали в Кабмине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса после освобождения неподконтрольных территорий. По словам Зеленского, ООН стоит присоединиться и к обеспечению региона питьевой водой.