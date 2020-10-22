Украина абсолютно не использует свое географическое расположение, а могла бы зарабатывать огромные средства, - эксперт

Татьяна Проторченко Скриншот видео

Если Украина будет кланяться всем и каждому за подачки, она потеряет субъектность и развалится на части

Украина — государство, которое совершенно не использует свое географическое расположение. Хотя мы можем просто за счет открытия и опускания шлагбаума зарабатывать на транзите огромные средства.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK заявила эксперт по вопросам государственного управления, общественница Татьяна Проторченко.

"Мы — государство, которое абсолютно не использует свое географическое расположение. Хотя мы можем просто за счет открытия и опускания шлагбаума зарабатывать на транзите огромные средства. Кроме того, мы можем образовать различные экономические зоны, которые дадут возможность привлечь сюда капитал, в то же время, отстаивая свои национальные экономические интересы", – сказала Татьяна Проторченко.

Вместе с тем, добавила эксперт, Украина сегодня может использовать и инструмент экономического шантажа для экономического роста, а не за "леденец" продавать свои национальные интересы.

"Я вообще сторонница экономического шантажа как инструмента сотрудничества с другими государствами. Мы находимся в такой ситуации, что экономический шантаж может быть сейчас использован абсолютно со всеми. Не хочет покупать Европа сейчас нашу интеграцию, извините, пожалуйста, мы будем продавать туда, где нам выгодно продать. Вам это не выгодно, уважаемые партнеры, но выгодно нам. Ваши граждане не живут на 1714 гривен минимальной пенсии, ваши дети имеют образование и вы обеспечены медициной. Нам же надо защищать своих граждан, а соответственно, экономический шантаж как основа экономической политики в Украине в период стадии войны и упадка", – акцентировала гостья программы.

Если же Украина будет "кланяться" всем и каждому исключительно за "подачки", то, убеждена Татьяна Проторченко, она потеряет субъектность и развалится на части.

"Потому что без денег, без экономики государства не существует. И нас с удовольствием разделят несколько стран мира, и мы уже перестанем быть государством. Поэтому — экономика превыше всего, украиноцентризм и политика экономического шантажа", – прокомментировала эксперт по вопросам государственного управления.

Напомним, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев заявил, что действующая власть во главе с Владимиром Зеленским не представляет и не знает, что такое государственная политика по развитию промышленности. По словам нардепа, это катастрофа для Украины.