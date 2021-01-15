Ударили легкие морозы, а угля практически нет! – Азаров об угрозе безопасности людей

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Мошенникам у власти просто повезло, что все зимы были теплые, заметил бывший премьер

В Украине ударили легкие морозы, а угля на угольных складах уже не хватает, его запаса практически нет. В зиму Украина вступила, имея запасы угля примерно 900 тысяч тонн, а это в три-четыре раза меньше, чем по нормативам необходимо было для прохождения сезона.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Николай Азаров заявил, что действующая украинская власть вообще не занимается энергетической базой страны.

"Вот только-только легкие морозы ударили сейчас, только легкие, это же не сравнить даже с 2010-2011 годами, когда мы имели январь, – 25-30 градусов, а ударили легкие морозы, а угля, оказывается, не хватает. Его практически нет на угольных складах. Там где-то 600 тысяч (тонн. – Ред.), я смотрел, по статистике. Это же просто показатель того, что Шмыгаль и вся эта банда его абсолютно не думает, а если бы морозы продержались весь январь да еще захватили февраль, с чем мы имели дело. Я посмотрел, в начале отопительного сезона в зиму Украина вступила, имея запасы угля примерно 900 тысяч тонн. Это в три примерно раза, в три-четыре раза меньше, чем по нормативам необходимо было Украине для прохождения сезона. Этим жуликам просто повезло, что эти зимы все были теплые", – подчеркнул бывший глава правительства.

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Николай Азаров указал на недопустимость такого подхода, который ставит под удар безопасность украинцев.

"Вот представьте себе, если бы реально ударили морозы, когда в сутки сжигалось бы 150-300 тысяч тонн, сколько бы хватило этого запаса и на сколько дней? Вот о чем речь идет. Речь идет о безопасности людей, о жизни и здоровье. Да, всегда запасы создаются для того, чтобы иметь возможность, какая бы зима не была, пройти ее безболезненно", – подчеркнул Николай Азаров.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в эти дни в Украине сильные морозы. Ночью будет до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

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Добавим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время первого Немецко-украинского энергетического дня заявил, что Украина планирует отказаться от ископаемых видов топлива, в частности угля, нефти и газа, до 2070 года.