Убийство музыканта в Киеве: Полиция задержала трех фигурантов дела

Мужчине объявили подозрение за совершение кражи и сокрытие жестокого убийства Нацполиция

Фигурантам жестокого убийства объявили подозрения по нескольким статьям

Правоохранители установили причастность третьего фигуранта к убийству 65-летнего музыканта на столичном Печерске. Об этом сообщает пресс-служба Печерского управления полиции.

По данным следствия, 31-летний киевлянин помогал двум сообщникам скрыть тело убитого в гаражном кооперативе в Киевской области. Кроме этого, злоумышленник похитил из квартиры потерпевшего дорогие музыкальные инструменты, которые впоследствии нашли в доме подозреваемого. Также во время обыска была обнаружена одежда одного из фигурантов со следами, похожими на кровь.

В результате правоохранители задержали мужчину и объявили подозрение по статье 396 (Сокрытие преступления) и частью третьей статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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Напомним, киевского музыканта убили 22 ноября в его квартире, где он давал уроки музыки. Злоумышленники ворвались в помещение мужчины, избили его, после чего удушили.

Тело погибшего подозреваемые вывезли в один из гаражных кооперативов области, где планировали залить его бетоном, чтобы скрыть следы преступления.

Вскоре после преступления правоохранители задержали двух мужчин, которые могли быть причастны к убийству, и объявили им подозрение.