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Убивать за такое надо: Полгода не могли обеспечить сборы в бюджет, а теперь выбрасывают золотовалютный резерв, – Бужанский

Максим Бужанский Фото - скриншот

Раньше предупреждали о таком развитии событий, говорит депутат

Сначала из-за низкого курса национальной валюты в Украине не могли обеспечить сборы в государственный бюджет, а сейчас Национальный банк выбрасывает золотовалютный резерв.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Макс Бужанский.

Парламентарий, комментируя ситуацию с финансово-экономическим кризисом и падением курса национальной валюты, отметил, что иначе и не могло быть, ведь еще ранее эксперты и парламентарии предупреждали о таком развитии событий.

"С сентября месяца Кабинет министров начал опускать курс доллара. По-моему, стартовали мы с конца августа с 26.40-26.35 и ушли на 23.80-23.90. Оно не могло, ничем не было обеспечено вообще. Ну, вот и имеем. То есть, сейчас он вернулся на исходное состояние и перескочил немножко. Я надеюсь, что это контролируемый процесс, но сначала мы не собрали в бюджет, полгода не могли собрать - нефедовская таможня - из-за низкого курса, а теперь Нацбанк выбрасывает золотовалютный резерв... Убивать за такое надо", – заявил Макс Бужанский.

Новости по теме: Макс Бужанский в программе "HARD с Влащенко", – полное видео

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина стоит на пороге финансово-экономического кризиса.

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