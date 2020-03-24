У Зеленского рассказали, когда Украина ожидает решения МВФ о выделении средств

Международный валютный фонд, фото - из открытых источников

Финансовая помощь от МВФ будет направлена в государственный бюджет

Украина ждет финальное решение о выделении средств от Международного валютного фонда в течение двух недель. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова".

Она отметила, что финансовая помощь от МВФ будет направлена в государственный бюджет.

"В течение следующей недели-двух мы со своей стороны, как Украина, финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от борда Международного валютного фонда", - заявила Ковалив.

Также она рассказала, что именно Украина обсуждает с МВФ.

"В первую очередь, это увеличение объема финансовой поддержки Украины во время кризиса. Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличение той программы, чем мы говорили с ними в конце прошлого года. Второй вопрос, который мы с ними обсуждаем, это то, что эти средства нужны в первую очередь в бюджете - там, где мы будем финансировать медицину и социальную сферу", - добавила заместитель главы ОП.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил МВФ увеличить размер помощи из-за коронавируса.