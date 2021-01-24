У Зеленского ожидают экономический рост Украины в 2021 году

Олег Устенко. Фото из открытых источников

Этому будут способствовать тенденции на внешних рынках и монетарная политика НБУ

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко спрогнозировал, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря позитивным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Если говорить вообще о 2021 год, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", - заявил Устенко.

По его словам, сейчас в мире наблюдается улучшение ситуации на мировых финансовых рынках, что является позитивным знаком для Украины.

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"Международные рынки выросли более чем на 15%. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальную меру инвестиций", – убежден Олег Устенко.

Кроме того, на экономический рост будут влиять государственные программы стимулирования экономики, такие как "Большое строительство", и сооружение крупных инфраструктурных объектов, заверил советник. В частности, это поможет создать новые рабочие места.

"Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5% роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс - и не только извне, но и внутри страны", - подытожил советник президента

Напомним, недавно Олег Устенко заявил, что в 2021 году прогнозируется рост украинской экономики но в вопросе привлечения иностранных инвестиций "страна находится на голодном пайке".