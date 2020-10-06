У нас все сделали для коммерческой основы медицины, а о здравоохранении забыли, - Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

"Слуги" перевернули 49 статью Конституции Украины с ног на голову

"Слуги народа" все сделали для коммерческих услуг на основе медицины, а о здравоохранение даже не вспомнили.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман отметил, что "слуги народа" "перевернули 49 статью Конституции Украины с ног на голову". Эксперт отметил, что в 49 статье немало написано об охране здоровья народа Украины и лишь в одном предложении там идет речь о коммерческих услугах для народа Украины.

"Но у нас поменяли статью наоборот, у нас все сделали для коммерческих услуг на основе медицины, а об охране здоровья даже одного предложения не написали", – отметил гость ток-шоу.

Более того, добавил политический эксперт, "слуги народа" не смогли изменить систему, при которой украинцы трижды платят за медицину.

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"Мы все – плательщики социального налога, где одна из составляющих - медицина. Мы платим в бюджет налоги на медицину. Далее – мы 100 миллиардов ежегодно выводим в отдельный фонд для Службы здоровья. И третий раз мы платим за медицину тогда, когда приходим к врачу и как у Жванецкого каждый смотрит друг на друга – пациента на врача смотрит с надеждой, а врач на пациента смотрит с надеждой, а более на его карман даже смотрит. И вот "слуги народа" когда это изменят, когда они проведут расследование, за которым пациентом ушли деньги, кто закрыл все больницы, вот тогда они будут иметь право говорить, что Степанов разрушил реформу Супрун. Потому что сегодня никто ничего не разрушил, они продолжают эту реформу Супрун", – акцентировал Владимир Кацман.

Как известно, с 1 апреля 2020 года в Украине должно начаться второй этап медицинской реформы, который предусматривает введение бесплатных медицинских гарантий украинцам от государства. В Кабмине утверждают, что пандемия коронавирус и карантин по этому поводу никак не будут влиять на продолжение медицинской реформы.

Ориентировочно с 1 апреля учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, начнут работать за несколько измененными правилами.

Также в соответствии с программой медицинских гарантий, с 1 апреля в Украине не будет медицинских учреждений. Зато учреждения здравоохранения должны изменить статус, став коммунальными некоммерческими предприятиями. Для этого медучреждения должны иметь лицензию на оказание медицинской помощи, быть компьютеризированными и подключенными к медицинской информационной системе.