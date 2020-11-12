У нас власть – неконституционная: Ограничивать предпринимательскую деятельность можно законом, – Журавский

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Но ВРУ такой закон не принимала, отметил академик

Ограничивать предпринимательскую деятельность можно законом, однако Верховная Рада такого закона не принимала. Любой предприниматель может не выполнять ограничительные меры, а если его оштрафуют, то он пойдет в суд и выиграет.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость ток-шоу отметил, что карантинные ограничения, которые власть устанавливает для представителей бизнеса, противоречат Основному закону Украины.

"У нас власть – неконституционная. 42 статья Конституции – каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не ограниченную законом. Что они делают? Они принимают постановление. Ограничивать предпринимательскую деятельность можно законом. Что, парламент встретился, принял закон? Приняли постановление. То есть любой предприниматель может не выполнять все эти ограничительные меры. Может! И если его будут штрафовать, он пойдет в суд и выиграет", – подчеркнул Виталий Журавский.

Напомним, правительство ввело карантин выходного дня. Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система нуждается в локдауне минимум на три недели, но поскольку это невозможно, то вся страна должна жить по правилам, которые действуют в оранжевой карантинной зоне.

Добавим, по состоянию на утро 11 ноября в Украине лабораторно подтверждено 489 808 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (среди них 350 детей и 493 медработника). Кроме того, за вчера смогли выздороветь 6802 пациента, а жертвой болезни стал 191 человек.