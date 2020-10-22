У нас нет государственной политики по развитию промышленности, это катастрофа для Украины, – нардеп Кальцев

Владимир Кальцев Скриншот видео

Нет у этой власти перспектив с точки зрения поддержки самого государства

В Украине нет государственной политики по развитию промышленности. И это огромная катастрофа для государства.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Кальцев.

"К большому сожалению, я думаю, что эта власть вообще не способна осознать, как работает экономика и насколько важно развитие промышленности. Или хотя бы поддержка промышленности. И я вчера слушал президента и целый час ждал, что будет сказано в эту сторону. И знаете, сколько раз прозвучало слово промышленность? Ни одного! "- акцентировал политик.

Кроме этого, отметил народный депутат, что сменилось уже второе правительство и только сейчас с потугами создали министерство, которое имеет отношение к промышленности.

"Понимаете, есть непрофессионализм. Нагнали к власти новых людей, молодых, которые вообще не понимают, как работает экономика, они разогнали средний слой министерств, то, что называется институциональной памятью, когда есть люди, профессионалы, которые готовы системно работать над отраслями экономики. Но достаточно дать эту волю "сверху", эти люди могут это делать. Но сегодня их нет. Сегодня молодые люди не понимают, как работает экономика, насколько важно создание рабочих мест. Мы же не можем стать сырым придатком", – подчеркнул Кальцев.

Однако, по мнению народного депутата, власть делает все для того, чтобы Украина шла именно по этому пути.

"Ввели санкции с Россией, все машиностроение легло, ремонтные заводы "лежат", металлургия потеряла 15%, то есть вообще нет государственной политики в сфере развития промышленности. И это катастрофа для Украины. К сожалению, не услышал вчера о промышленности, понимая, что нет у этой власти перспектив с точки зрения поддержки самого государства", – прокомментировал гость ток-шоу.

Напомним, ранее по просьбе Виктора Медведчука Россия объявила об одностороннем снятии санкций с трех украинских предприятий.

Речь идет о Барском машиностроительном заводе в Винницкой области — одно из ведущих предприятий, которое выпускает котлы центрального отопления и другое технологическое оборудование для различных отраслей промышленности. Вторым предприятием, с которого сняли санкции, стала компания "Брацлав". Она выпускает доильные аппараты и другое оборудование сельскохозяйственного и промышленного назначения. Третьей компанией, которая снова сможет работать на российском рынке, станет Рубежанский картонно-тарный комбинат. Предприятие специализируется на производстве гофрокартона, а также основы для гипсокартона.