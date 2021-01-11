У Кабмина есть два варианта, как снижать тарифы на газ

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Один подход разработан правительством, а второй - " Нафтогазом"

В Кабинете министров по поручению президента наработали пути решения вопроса роста тарифов на газ для населения. В правительстве имеют два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, первый разработанный правительством подход заключается в том, что формирование тарифов на газ будет происходить по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировки газа в Украину". Также предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

"Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", - пояснил он.

Второй подход, отметил Шмыгаль, предлагает государственная компания "Нафтогаз". Он заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

"Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", - добавил глава правительства.

Также в Кабмине сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа. Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проведет тщательную проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обещал, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет помогать населению сэкономить на счетах за газ, а также напомнил, что украинцы могут самостоятельно выбрать любого поставщика газа дистанционно.

К слову, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).