У генпрокурора назвали сумму ущерба от аннексии Крыма

Мамедов подчеркнул, что сумма может увеличиваться

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что аннексия Крыма Российской Федерацией нанесла Украине примерно триллион гривен ущерба. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен. Очевидно, это не зафиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", – отметил Мамедов.

По его словам, Офис генпрокурора Украины направлял в офис прокурора Международного уголовного суда данные о насильственном перемещении гражданского населения и незаконном призыве жителей Крыма в Вооруженные Силы РФ.

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Кроме того, в последнем сообщении о нарушении имущественных прав говорится о систематических и широкомасштабных действиях российских властей на аннексированном полуострове.

"Они осуществляется по всей территории Крымского полуострова с привлечением практически так называемых "судебных органов", – добавил заместитель генпрокурора.

Напомним, недавно Мамедов сообщал, что Украина направила в Офис прокурора МУС в Гааге информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево. Кроме этого, в ближайшее время в международную инстанцию передадут еще один пакет доказательств против России.