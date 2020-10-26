Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия", - Уруский

Самолет "Мрия" Скриншоты из видео

Речь идет о втором экземпляре крупнейшего в мире украинского самолета

Турецкая сторона на прошедших недавно в Анкаре переговорах между президентами двух стран сообщила об интересе к возможности достройки второго экземпляра крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия", сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает "Интерфакс-Украина".

"Совсем экзотической для меня была ситуация, когда в этом визите мы затронули с президентом Турции вопросы достройки второй "Мрии". Даже несмотря на ту сумму, сколько я сказал, это будет стоить, турецкая сторона сказала, что продолжим обсуждать", - сообщил Уруский на пресс-конференции в Киеве.

"Русланы" (Ан-124, - ред.) достроить не можем, новые построить не в силах. "Мрию" можем достроить и теоретически, и практически ", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что также речь идет о возможности закупки среднего транспортного самолета Ан-178, так как у Турции есть заинтересованность в стратегических транспортных самолетах.

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Напомним, в Украине самолет "Мрия" доставлял партии средств медицинской защиты и оборудования из Китая. Также отмечалось, что самолет "Мрия" доставил медицинский груз в Германию.