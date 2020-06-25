Третьякова должна быть исключена из "Слуги народа", а еще лучше – сложить депутатский мандат, – Загородний

Тарас Загородний. Фото Синица Александр / УНИАН

Третьякова уже не впервые высказывает подобные античеловеческие и антиобщественные заявления

Из-за своих скандальных высказываний председатель социального комитета Верховной Рады Галина Третьякова должна быть исключена из фракции "Слуга народа". В идеале она должна сложить депутатский мандат.

Такое мнение в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK выразил политолог Тарас Загородний.

"Галина Третьякова должна уйти не только с должности парламентского комитета, но и из депутатства. Ее нужно исключать из фракции, потому что это будет негативно влиять, в первую очередь, на президента. В идеале она должна сложить мандат. Потому что то, что говорит госпожа Третьякова, это абсолютно подпадает под уголовную статью. Это фашизм!" – отметил политолог.

Загородний отметил, что Третьякова уже не впервые высказывает подобные "античеловеческие и антиобщественные заявления" и предлагает соответствующие проекты.

"У нее был идиотский трудовой кодекс, она и против профсоюзов выступала. То есть она абсолютно неадекватна, то, что она говорит. Это реальная пропаганда обыкновенного фашизма в отношении украинцев", – прокомментировал эксперт.

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Учитывая это, постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.