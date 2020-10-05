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Транзит российского газа с начала года достиг 40 млрд куб. м и сейчас идет по максимуму, - ОГТСУ

Фото из открытых источников

В то же время Украина внимательно следит за строительством "Северного потока-2"

ООО "Оператор ГТС Украины" заявил, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему 4 октября достиг 40 млрд куб. м с начала 2020 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

"По состоянию на утро 4 октября транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. м. Это тот максимум, который ожидается и сейчас предусмотрен контрактом с "Газпромом" на весь 2020 год", - говорится в сообщении ОГТСУ.

Также оператор отметил, что полностью выполняет обязательства по обеспечению бесперебойной транспортировки газа к странам ЕС, Молдове и украинским потребителям.

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"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом "Северный поток-2" и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже имеющейся инфраструктуры, как и задекларировано во всех документах ЕС", - рассказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, украинская ГТС может транспортировать значительно больше голубого топлива и находится в постоянном поиске новых рыночных продуктов и сервисов.

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Напомним, недавно в "Нафтогазе Украины" заявили, что российская компания "Газпром" заказала дополнительные мощности для транзита газа в Европу украинской ГТС.

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