Транш МВФ нужен, чтобы залатать дыры в бюджете, – эксперт

ZIK

Международным финансовым институтам выгодно сохранение кризиса в стране, заявил Руслан Бортник

МВФ хочет сам зарабатывать в Украине и еще и контролировать нашу страну, поэтому в любой способ противодействует попыткам повысить независимость украинской финансовой системы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический консультант Руслан Бортник.

Эксперт отметил, что сегодня чиновники в НБУ говорят о необходимости выполнения требований меморандума с Международным валютным фондом, поскольку без этого второй транш кредита Украина не получит.

"А он нужен, потому что дефицит бюджета продолжает расти, что там спикеры власти не говорили бы, но в секвестрированном бюджете нашелся свой дефицит, и общий дефицит бюджета уже достигнет суммы где-то 400 миллиардов гривен в этом году. Поэтому нужно выполнять требования МВФ для латания этих дыр", - сказал Руслан Бортник.

Эксперт напомнил, о выполнении каких именно требований идет речь.

"Среди этих требований – и сохранение наблюдательных советов в государственных компаниях, и повышение тарифов де-факто, и сокращение образовательной сети, и продолжение реформы Супрун, и много-много других вещей, против которых сама власть, сами ее спикеры, народные депутаты и президент активно выступали во время своих избирательных программ", – отметил Руслан Бортник.

Политический консультант добавил, что МВФ хочет сам зарабатывать в Украине и еще и контролировать нашу страну, поэтому в любой способ противодействует попыткам повысить независимость украинской финансовой системы. Руслан Бортник отметил, что международным финансовым институтам выгодно сохранение кризиса в стране, ведь этот кризис является инструментом контроля за Украиной в их руках. Поэтому МВФ или другие международные финансовые институты еще ни одной страны из кризиса не вывели, резюмировал эксперт.

Напомним, заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что Украина потеряла возможность получить от МВФ два транша по программе stand-by до конца этого года, поэтому надо пытаться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета.

Ранее аналитики инвестбанка Morgan Stanley заявили, что получение Украиной транша в размере 0,7 млрд от Международного валютного фонда до конца 2020 года маловероятно из-за количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.