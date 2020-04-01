Топ-менеджер "Нафтогаза" уходит с должности
Сейчас обязанности гендиректора АО "Укргаздобыча" исполняет первый заместитель Александр Романюк
Андрей Фаворов покидает должность директора по интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины", а также лица, временно осуществляющего полномочия генерального директора АО "Укргаздобыча". Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Согласно сообщению, кадровые изменения происходят в рамках продолжения трансформации группы "Нафтогаз".
"Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ВСО (возложение специальных обязанностей). С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ВСО прекращается, а следовательно, "Нафтогаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции. Интегрированный газовый бизнес, в связи с планами дальнейшей трансформации НАК "Нафтогаз Украины", будет разделен на два дивизиона – по добыче и коммерческой деятельности. Сейчас продолжается их формирование", - отметили в компании.
Под руководством Андрея Фаворова дивизион оптимизировал программу добычи газа, ввел оценку экономической эффективности инвестиционных программ и продолжил диверсификацию поставок газа из Европы.
"Благодаря этой работе Украина вошла в отопительный сезон 2019-2020 с рекордными запасами газа за последние 10 лет. Это усилило позицию "Нафтогаза" в переговорах с "Газпромом" относительно транзита, которые завершились успешно для страны", - подчеркнула пресс-служба.
Кроме того, команда Андрея Фаворова осуществила большую работу по поиску новых направлений развития украинской газодобычи, в частности, освоение сверхглубоких горизонтов, залежей газа плотных пород, черноморского шельфа.
В настоящее время, первый заместитель генерального директора Александр Романюк временно замещает генерального директора АО "Укргаздобыча".
Ранее сообщалось, что директор с интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов заразился коронавирусной инфекцией.