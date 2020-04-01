Топ-менеджер "Нафтогаза" уходит с должности

Директор по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов Фото из открытых источников

Сейчас обязанности гендиректора АО "Укргаздобыча" исполняет первый заместитель Александр Романюк

Андрей Фаворов покидает должность директора по интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины", а также лица, временно осуществляющего полномочия генерального директора АО "Укргаздобыча". Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Согласно сообщению, кадровые изменения происходят в рамках продолжения трансформации группы "Нафтогаз".

"Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ВСО (возложение специальных обязанностей). С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ВСО прекращается, а следовательно, "Нафтогаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции. Интегрированный газовый бизнес, в связи с планами дальнейшей трансформации НАК "Нафтогаз Украины", будет разделен на два дивизиона – по добыче и коммерческой деятельности. Сейчас продолжается их формирование", - отметили в компании.

Под руководством Андрея Фаворова дивизион оптимизировал программу добычи газа, ввел оценку экономической эффективности инвестиционных программ и продолжил диверсификацию поставок газа из Европы.

"Благодаря этой работе Украина вошла в отопительный сезон 2019-2020 с рекордными запасами газа за последние 10 лет. Это усилило позицию "Нафтогаза" в переговорах с "Газпромом" относительно транзита, которые завершились успешно для страны", - подчеркнула пресс-служба.

Кроме того, команда Андрея Фаворова осуществила большую работу по поиску новых направлений развития украинской газодобычи, в частности, освоение сверхглубоких горизонтов, залежей газа плотных пород, черноморского шельфа.

В настоящее время, первый заместитель генерального директора Александр Романюк временно замещает генерального директора АО "Укргаздобыча".

Ранее сообщалось, что директор с интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов заразился коронавирусной инфекцией.