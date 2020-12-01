То, что предлагает Гетманцев, – это ликвидация упрощенной системы, – эксперт о митингах ФЛП

Тарас Загородний. Фото Синица Александр / УНИАН

Тарас Загородний прогнозирует, что проект закона о кассовых аппаратах отменит если не действующая, то Рада другого созыва

Раньше предприниматели могли похвастаться тем, что государство не лезло в их дела, а сегодня де-факто их облагают дополнительными налогами и фактически уничтожают упрощенную систему налогообложения.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Политтехнолог, комментируя протесты физических лиц-предпринимателей под стенами Верховной Рады Украины, напомнил, что на прошлой пленарной неделе предприниматели уже приходили в парламент, и тогда их остановила полиция.

"Поэтому говорить о том, затрагивает ли интересы – да, затрагивает. Страшно ли то, что предлагает господин Гетманцев, – да, это страшно, потому что это ликвидация упрощенной системы, вот что тут главное. Чем предприниматели могли похвастаться, так это тем, что государство не лезло в их дела, они занимались бизнесом, а господин Гетманцев де-факто облагает их дополнительными налогами. Плюс врет, что в Европе так же, как он предлагает. Это бред", - заявил Тарас Загородний.

Эксперт продолжил: "Де-факто он дает возможности налоговой вмешиваться в дела малого и среднего бизнеса, чтобы они его дополнительно еще обворовывали и тому подобное. Поэтому в данном случае абсолютно соглашаюсь с позицией предпринимателей".

Тарас Загородний отметил, что не понимает наглого поведения представителей "Слуги народа". Эксперт убежден, что, если действующая Верховная Рада не отменит принятое решение об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на год, то это сделает парламент другого созыва.

"Вы затронули очень активный слой населения, который сделал два Майдана, они были движущей силой", – резюмировал Тарас Загородний.

Как сообщали, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей в год.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о фискализации, теперь обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочено до 1 января 2022 года. Согласно сообщению, с трибуны парламентского зала депутаты называли документ компромиссным вариантом.

Добавим, на площади Конституции возле Верховной Рады Украины правоохранители образовали коридор, через который проводили народных избранников из здания парламента мимо многолюдного митинга предпринимателей – ФЛП, с самого утра протестующих против принятия законопроекта, предусматривающего обязательное введение кассовых аппаратов. Между митингующими и полицией произошла потасовка.