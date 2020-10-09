Тигипко покупает акции "Проминвестбанка" в окружения Коломойского , - СМИ

Сергей Тигипко Фото из открытых источников

Этот вопрос должен был рассмотреть АМКУ

Антимонопольный комитет планировал на заседании 8 октября рассмотреть вопрос о предоставлении разрешения кипрской компании Luregio Limited на приобретение доли в уставном капитале ООО "Финансовая компания "Фортифай", что позволит завладеть более 50% акций "Проминвестбанка". Об этом сообщает Finbalance.

Как отмечается, на рассмотрение АМКУ были поставлены два вопроса:

на приобретение доли в уставном капитале ООО "Финансовая компания "Фортифай", обеспечивающая превышение 50% голосов в высшем органе управления общества;

на опосредованное приобретение (через ООО "Финансовая компания "Фортифай") акций "Проминвестбанка", обеспечивающее превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Следует заметить, что в конце 2019 года АМКУ предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение акций Luregio Limited.

Также в 2017 году Сергей Тигипко выкупил "ВиЭс Банк" у российского "Сбербанка". Впоследствии "ВиЭс Банк "был присоединен к "Таскомбанку", который тоже принадлежит Тигипко.

Как отмечается, недавно в финкомпании "Фортифай", которая в марте стала победителем аукциона по принудительной продаже госисполнителями 99,77% акций Проминвестбанка, изменились собственники.

До недавнего времени в госреестре юрлиц конечным бенефициаром ООО "ФК" Фортифай "числился Сергей Фаткуллин. Пока же бенефициарами этой финкомпании указаны Лариса Рибенкова и ООО" ФК "Финевровектор", владельцами которого, кроме Ларисы Рибенковои, значатся также Людмила Осыкин и Дмитрий Пономарев.

Лариса Рибенкова и Людмила Осыкин - помощницы нардепа Олега Дунди (из фракции "Слуга народа"), который до избрания в парламент был директором ООО "А.В.С.", связанного с "приватовцами" (также сообщалось, что в 2001 -2007 годах Олег Дунды работал в ПриватБанке).

Так, среди учредителей ООО "А.В.С." - ООО "КУА" Финансовый капитал "- одна из" приватовских "структур, которые получили решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 о взыскании 159 млн долл из России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в" приватовцев "в Крыму после его аннексии Россией. В рамках исполнительного производства по выполнению указанного судебного решения в марте и состоялся аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Олег Дунда известный в т.ч. тем, что подал более 1650 поправок к т.н. "Антиколомойського" закона, на принятии которого настаивал МВФ и который был призван предотвратить возможность возвращения Приватбанка под контроль бывших владельцев (Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

Упомянутая выше Людмила Осыкин в госреестре числится также одним из бенефициаров ООО "ТРК" Аверс "ОАО" Корпорация "Аверс", которое связывают с "приватовцами".

Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, и среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский.