Теряем профессионалов: Министр Марченко объяснил увеличение расходов на чиновников

Министр финансов Украины Сергей Марченко Фото из открытых источников

По словам министра, самоограничения должны быть до определенного предела

Если власть не увеличила бы расходы на чиновничий корпус ряда ведомств, то государство потеряло профессионалов. Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Все ваши месседжи по самоограничению являются оптимальными до определенного предела. Когда вы теряете профессионалов, когда люди уходят из государственной службы, когда дискредитируются институты, когда государство не может себя защитить, поэтому все эти истории о самоограничении – они должны быть до определенного предела.

Я не считаю, что, повысив заработные платы в бюджетной сфере, в медицине, в образовании, мы должны были сделать каким-то образом иначе. Для бюджетной сферы, для государственного аппарата мы не увеличивали заработные платы. Если идет речь о тех органах, которые вы называли (ОП, КМУ, Гуд - ред.), есть определенные диспропорции или определенные перекосы в заработных платах, когда разные чиновники в разных министерствах получают разные заработные платы, что является неправильным и несправедливым и происходят переходы людей из одних органов в другие", - сказал Марченко.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета 2021 года увеличили в связи с диспропорциями в заработных платах.

Сейчас известно, что в Украине подняли стоимость обеспечения деятельности главы государства и Офиса президента в проекте государственного бюджета на 2021 год. В частности, расходы выросли почти на 40% и теперь будут стоить бюджету 1 млрд 269 тыс. грн.