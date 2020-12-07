Теперь это не Давос: Всемирный экономический форум-2021 решили перенести в другой город

Всемирный экономический форум в Давосе Фото из открытых источников

Также организаторы изменили традиционную дату проведения

В 2021 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 Всемирный экономический форум пройдет не в швейцарском Давосе, как это было раньше, а в Сингапуре, а также изменили дату проведения - с конца января на середину мая. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, в понедельник, 7 декабря, организаторы заявили, что мероприятие, в котором принимают участие крупнейшие политики и экономисты мира, проведут не в конце января, а с 13 до 16 мая.

По словам основателя и бессменного президента Всемирного экономического форума, немецкого экономиста Клауса Шваба, мероприятие состоится в режиме персональных встреч. В то же время никаких других деталей относительно проведения предстоящего форума Шваб не раскрыл.

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Как отметил учредитель, решение о переносе форума было принято учитывая вопросы безопасности участников мероприятия, ведь в Сингапуре ситуация с коронавирусом является более благоприятной, чем во многих других местах в мире. Он также уточнил, что в 2022 году форум должен вернуться снова в Давос.

Следует заметить, что в течение последних недель в Швейцарии, где ситуация с коронавирусом является одной из самых сложных в Европе, рассматривали вариант переноса форума из Давоса до другого города страны - Люцерна, где мероприятие могло состояться в виртуальном режиме. Однако преимущество все же получил Сингапур.

Напомним, в конце августа этого года организаторы заявили о переносе Всемирного экономического форума в Давосе с конца января на начало лета 2021 года, однако тогда точной даты проведения форума не назвали.