"Тель-Авив+": Марчевский объяснил схему властей по отмыванию денег на вакцину от COVID-19

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский рассказал, как, по его мнению, украинская власть будет закупать вакцину от коронавируса. Политик считает, что несмотря на нежелание Украины закупать вакцину у России - в страну попадет именно она, но по цене умноженной в несколько раз.

"Сейчас мы наблюдаем, как власть пытается построить схему "Тель-Авив+". На данный момент, насколько я знаю, Украина ведёт переговоры с Израилем о закупке вакцины. Которой у Израиля нет. В то же время, Израиль ведёт переговоры с Россией. И так же, о закупке вакцины. Мы знаем, как это работало с углем, с газом, вот то же самое мы сейчас наблюдаем с реверсной закупкой российской вакцины", - заявил Марчевский.

Так же, по мнению Марчевского, необходимо создать специальные комиссии, которые будут следить за растратой бюджетных средств при закупках.

"Все мы понимаем, к сожалению, что какого бы размера не был дополнительный специальный фонд на закупку вакцины или модернизации медицины не был выделен - он будет частично разворован. Точно так же, как и нынешний коронавирусный фонд, который ушёл на строительство дорог. Поэтому необходим жёсткий контроль. Необходимы комиссии. Необходима комиссия Верховной Рады, которая будет контролировать бюджетное финансирование", - заявил он.