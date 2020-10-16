"Тель-Авив+": Марчевский объяснил схему властей по отмыванию денег на вакцину от COVID-19
Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский рассказал, как, по его мнению, украинская власть будет закупать вакцину от коронавируса. Политик считает, что несмотря на нежелание Украины закупать вакцину у России - в страну попадет именно она, но по цене умноженной в несколько раз.
"Сейчас мы наблюдаем, как власть пытается построить схему "Тель-Авив+". На данный момент, насколько я знаю, Украина ведёт переговоры с Израилем о закупке вакцины. Которой у Израиля нет. В то же время, Израиль ведёт переговоры с Россией. И так же, о закупке вакцины. Мы знаем, как это работало с углем, с газом, вот то же самое мы сейчас наблюдаем с реверсной закупкой российской вакцины", - заявил Марчевский.
Так же, по мнению Марчевского, необходимо создать специальные комиссии, которые будут следить за растратой бюджетных средств при закупках.
"Все мы понимаем, к сожалению, что какого бы размера не был дополнительный специальный фонд на закупку вакцины или модернизации медицины не был выделен - он будет частично разворован. Точно так же, как и нынешний коронавирусный фонд, который ушёл на строительство дорог. Поэтому необходим жёсткий контроль. Необходимы комиссии. Необходима комиссия Верховной Рады, которая будет контролировать бюджетное финансирование", - заявил он.