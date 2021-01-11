Тарифы выросли, а расходы на субсидии уменьшились: Не обманывают ли здесь людей? – Павел Кухта

Павел Кухта Фото из открытых источников

Эксперт назвал, что прежде всего должно сделать правительство

Власти должны пересмотреть государственный бюджет на 2021 год и найти источники, чтобы перебросить дополнительные средства на выплату субсидий, поскольку по сравнению с прошлым годом тарифы выросли, а сумма, предусмотренная на выплату субсидиантам, уменьшилась.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил бывший исполняющий обязанности министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Гость ток-шоу обратил внимание на то, что сумма субсидий, которая предусмотрена в государственном бюджете на 2021 год, меньше, чем в прошлом году, несмотря на то, что стоимость газа для населения увеличилась на треть.

"Я посмотрел на бюджет субсидий... на этот год, на 2021, и на прошлый. В прошлом году – 37 млрд, на этот при росте на 30% цены – 36 млрд. Вот у меня большой вопрос возникает – не там ли обманывают людей, потому что, если цена выросла, потребителей меньше не стало, как так? Почему субсидия еще и уменьшается? Как по мне, первое, что надо сейчас сделать, и что должно делать правительство и власть, это увеличивать, находить сейчас источники, пересматривать тот многострадальный бюджет 2021 года, и перебрасывать откуда-то, например, с тех же дорог, на повышение коммунальных субсидий", – сказал Павел Кухта.

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