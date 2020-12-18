Тарифы в Украине растут бесконтрольно, – Якубин

Тарифы на газ также вырастут Фото из открытых источников

Эксперт констатировал, что украинцы задолжали за коммунальные услуги 2 млрд долл.

Тарифы в Украине растут бесконтрольно, а власть ничего не делает для того, чтобы прояснить реальное ценообразование в этой сфере.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Гость ток-шоу отметил, что ситуация с тарифообразованием в Украине является все более запутанной, происходит постоянная переброска ответственности между различными органами.

"В конце концов, мы оказались сейчас в ситуации, когда вся эта система оказалась полностью бесконтрольной. То есть тарифы растут бесконтрольно со стороны власти. Власть ничего не делает для того, чтобы прояснить реальное ценообразование в этой сфере. И это вообще своеобразная монополия, которая приносит кому-то, я так понимаю, колоссальные средства", - подчеркнул политолог.

Алексей Якубин констатировал, что субсидии в Украине продолжают сокращаться, при этом, такая целенаправленная политика по сокращению количества украинских граждан, которые получают субсидии, длится не один год.

"Я просто напомню одну вещь: у нас сейчас долг – около 60 млрд грн, то есть около 2 миллиардов долларов за коммунальные услуги. По разным подсчетам, за этот год выросли на проценты, там десятки процентов, выросли тарифы на коммунальные услуги. И вот с таким багажом нерешенных проблем мы входим в новый год", – резюмировал гость студии.

Как сообщали, в Европе волна зимнего холодного воздуха и минусовая температура подняли цену на газ на спотовом рынке до максимального значения за последние двадцать месяцев.

Добавим, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила стоимость природного газа для бытовых клиентов в декабре 2020 года. Цена была установлена на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).