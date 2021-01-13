Тарифы на коммунальные услуги: Как изменилась стоимость за последние 10 лет

Коммунальные платежи Фото из открытых источников

Цена коммунальных услуг с 2010 года увеличилась на 513,2%

Государственная служба статистики Украина опубликовала данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, за последние 10 лет общая инфляция составила 187,5%, то есть цены выросли почти в 2,9 раза.

Как отмечается, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 513,2% (более чем в шесть раз), алкогольные напитки, табачные изделия - на 326%, транспорт - на 219,8%, образование - на 180,9%, здравоохранение - 164,7%, рестораны и гостиницы - на 161,3%, разные товары и услуги - на 160,8%.

Продукты питания и безалкогольные напитки за 10 лет подорожали на 151,1%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья - на 106,6%, отдых и культура - на 102,2%, связь - на 76,0%, одежду и обувь - на 44,8%.

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Ранее сообщалось, что индекс потребительских настроений украинцев в октябре 2020 года составил 62,4 п., что на 9,2 п. ниже, чем в сентябре того же года. Индекс упал до минимума с января 2019 года. Кроме того, индекс текущего положения также сократился и составлял 54,9, что на 9,8 п. ниже показателя месяцем ранее. Индекс экономических ожиданий в октябре сократился на 8,7 п. и составлял 67,4 п.