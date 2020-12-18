Тарифы на газ снижены не будут: Украинцам не стоит ждать смены курса правительства, - Опанащенко

Телеканал ZIK

Об этом свидетельствует и попытка власти назначить на должность министра энергетики Витренко

Нынешнее правительство уже не изменит свою политику в отношении формирование цены на газ, относительно продажи украинского газа и тарифов для населения.

Об этом в эфире марафона "Эпоха бедности" на телеканал ZIK заявил Михаил Опанащенко, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Михаил Опанащенко отметил, что глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев поставил украинцев на колени, загнал их в долги и на грань выживания, сделав газ не дешевым средством для промышленности и первоочередной потребностью для украинских граждан, а продуктом с определенной стоимостью на европейском рынке.

Более того, добавил политик, руководитель "Нафтогаза" отдал добычу украинского газа под контроль иностранных компаний, что поспособствовало увеличению тарифов на голубое топливо.

"То есть он справился с программой по вытеснению украинского народа", – сказал Опанащенко.

А попытка назначить на должность министра энергетики Витренко, по словам Опанащенко, - очередное свидетельство внешнего управления Украиной и нежелания власти пойти на уступки народу.

"Назначение из команды иностранных управленцев свидетельствует о том, что политика по формированию цены на газ и политика тарифов для населения не изменится. Политика продажи украинского газа, который добывают иностранные компании и продают нашему украинскому населению по рыночным ценам, зарабатывая сверхприбыли, не изменится. Людям не стоит ожидать от этого правительства изменения курса", - акцентировал он.

По мнению члена партии ОПЗЖ, монобольшинство повторно внесет кандидатуру Витренко на должность главы Минэнерго, ведь прошлое голосование они восприняли как поражение.

"А это означает лишь одно – что премьер-министр так и не смог выйти из внешнего управления ", – прокомментировал Михаил Опанащенко

Напомним, 17 декабря Верховная Рада Украины провалила голосование за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики-первого вице-премьер-министра Украины. За проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса оказались от фракции "Слуга народа".