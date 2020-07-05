Тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут, - Буславець

Ольга Буславец Фото из открытых источников

И.о. министра убеждена, что без повышения социальной защиты, прожиточного минимума и пенсий говорить о повышении тарифа неуместно

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

"Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменен уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа", - сказала глава Минэнерго.

Она добавила, что без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.

Буславец подчеркнула, что речь идет о неизменности тарифов для населения. В других сегментах рынка являются двусторонние договоры и там свое ценообразование.

"Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спроса и предложения", - подытожила и.о. министра.

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Ранее сообщалось, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус вынес на голосование комитета законопроект №3657-1, которым планируется внести поправки в закон "О рынке электроэнергии". Для восстановления предлагается восстановить ранее запрещенный импорт электроэнергии из стран СНГ, в частности из России.