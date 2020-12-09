Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии снизится с января, - решение НКРЭКУ

Тариф "Укрэнерго" на электроэнергию снизят с января Фото из открытых источников

Тариф будет уменьшен на 6 процентов

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 9 декабря приняла решение о снижении тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. По данным регулятора, снижение произойдет с января 2021 года. Об этом сообщает Бабель.

Как отмечается, тариф будет уменьшен на 18,83 гривен за мегаватт в час и составит 293,93 грн/МВт·ч (без НДС). То есть, снижение произойдет на 6 процентов. Тогда как ранее предлагалось увеличить тариф на 3,9 процентов, то есть, на 12,05 грн/МВт·ч — до 324,81 грн/МВт·ч (без НДС).

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К слову, на декабрь 2020 года тариф был установлен на уровне 312,76 грн/МВт·ч (без НДС). Наибольшую долю в этой структуре составляют расходы по спецобязательствам по компенсации "зеленым" производителям — 26,5 млрд гривен (65,02%), операционные расходы — 8,7 млрд (21,45%), расходы по прибыли — 2,6 млрд (6,34%), поддержка ГП "Гарантированный покупатель" — 2,5 млрд (6,04%) и финансовые расходы — почти 468 млн гривен (1,15%).

По данным Министерства энергетики, объем передачи "Укрэнерго" на 2021 год ожидается на уровне почти 139 миллиардов за киловатт в час.

Напомним, в прошлом месяце исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко анонсировал рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей и назвал возможные цены.