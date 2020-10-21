Тарас Козак: Украина из высокотехнологичного государства превратилась просто в сырьевой придаток, существующий за счет внешних кредитов

Тарас Козак Фото из открытых источников

Украина из высокотехнологичного государства превратилась просто в сырьевой придаток, существующий за счет внешних кредитов. Так экономическую деградацию страны обрисовал в Москве на круглом столе по вопросам торгово-экономического сотрудничества Украины и РФ народный депутат Украины, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак.

"Россия всегда была главным торгово-экономическим партнером Украины в мире, но после преступного подписания Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и присоединения к европейским санкциям в отношении России остановились сотни тысяч предприятий, работу потеряли миллионы граждан Украины. Украина теряет десятки миллиардов долларов из-за ограничений в торговой кооперации. За эти годы нахождения Украины под внешним управлением Запада при власти сейчас некомпетентные "реформаторы", мы видим, как часто меняется у нас правительство. Страна превратилась из технологического государства в просто сырьевой придаток, существующий за счет внешних кредитов. Понимаете, эти кредиты придется отдавать и нашим внукам, и правнукам. А профессионалам - врачам, учителям, инженерам - приходится работать на сезонных и вредных предприятиях Европы. Из-за власти, которая состоит из профанов, мы практически лишились своей земли. Во всех предприятиях сидят иностранные контролеры, а Запад все увереннее диктует нам, с кем вести, а с кем не вести экономические отношения", - заявил Тарас Козак.

Он привел в пример вопрос поставок российской вакцины от коронавируса в Украину. Ранее глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину о возможности поставки вакцины, на что получил положительный ответ.

"Однако Минздрав Украины после визита министра в посольство США заявил, что они будут ждать разработку другой вакцины, хоть аналогов российской вакцины в мире нет, это признал весь мир. Вот вам отношение власти к нашему собственному народу", - сказал Козак.

Он также отметил, что ОПЗЖ последовательно выступает за восстановление прежних отношений между Россией и Украиной.

"Это доказано делами. В прошлом году после встречи Виктора Владимировича Медведчука с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым была достигнута договоренность на скидку на газ 25%, но украинская сторона эту скидку не приняла, а дальше мы переплачиваем за газ, и идет такая схема виртуального реверса. И второй важный вопрос: после встречи руководства нашей партии с руководством партии "Единая Россия" поднимался вопрос об открытии транзита, и транзит через территорию России украинских товаров тоже был открыт. И третий важный вопрос – это снятие санкций с трех предприятий машиностроительного комплекса неделю назад", - заявил Козак.

Также он призвал власти России упростить условия трудоустройства для граждан Украины в России.